Город
Опубликовано 18 июля 2026, 07:14
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На подмосковной базе отдыха произошел взрыв

Shot: На базе отдыха «Троицкое» в Подмосковье произошел взрыв.
На подмосковной базе отдыха произошел взрыв
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

На базе отдыха «Троицкое» в Мытищинском районе Московской области произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot, публикуя кадры с места происшествия.

По словам очевидцев, взрыв раздался после полуночи, а затем в одном из домов вспыхнул пожар. Позднее огонь перекинулся на соседние здания, сгорело не менее трех помещений.

По предварительным данным, пострадали две женщины — их выносили на носилках из здания. Предположительно, взрыв мог произойти из-за неисправности газового оборудования или электропроводки, однако точная причина пока неизвестна.

Ранее в шестиэтажном хостеле на Липненском шоссе в Мытищах Московской области произошел пожар из-за электровелосипеда. В здании находились примерно 500 человек, всех эвакуировали. Однако четверо пострадали.

Автор:Анна Вальман
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