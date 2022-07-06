Названы самые популярные направления для путешествий на поезде из Москвы

Самые популярные в первой половине 2022 года направления для путешествий на поезде у москвичей назвали специалисты аналитического центра сервиса поездок и путешествий, сообщают РИА Новости со ссылкой на «Туту.ру».

Больше всего поездок совершалось между Москвой и Санкт-Петербургом, утверждают аналитики. Средний счет за билет по этому маршруту составил 3165 рублей в одну сторону. На втором месте среди востребованных направлений оказался Нижний Новгород, за поездку на поезде в который москвичи платили в среднем 1920 рублей в одну сторону.

Кроме того, из столицы были популярны путешествия в Казань, Воронеж, Тулу, Ярославль, Брянск и Владимир. Согласно полученным данным, москвичи предпочитают поездки в города, до которых можно добраться за несколько часов. Это удобно для поездки выходного дня, объяснили эксперты.

Ранее были названы самые доступные для москвичей авианаправления. Самый выгодный перелет в июле из столицы можно совершить в Архангельск — в среднем за 2300 рублей.