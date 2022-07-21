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На поручне вагона московского метро заметили безбилетного пассажира

На поручне вагона московского метро заметили безбилетного пассажира
Кадр: Telegram-канал «Что там в Москве?»

Синицу, сидящую на поручне в вагоне столичного метро, сняли на видео. Ролик с безбилетным пернатым пассажиром опубликовал Tekegram-канал «Что там в Москве?»

На кадрах запечатлено, что птица устроилась на потолочном поручне вагона, выбрав место ровно над молодым человеком — единственным пассажиром на сиденье. При этом вылететь из состава, судя по видео, пташка не пыталась.

В комментариях под постом пользователи начали упражняться в юморе: «Что вы к ней пристали, она на работу просто едет», «На международный слет синиц едет», «Лучше синица в метро, чем журавль в небе». Некоторые юзеры нашли объяснение выбору локации птицы. «Открыть бомболюки! К сбросу готовьсь!», «Вот выдрессировать бы птичек, чтобы всех безбилетников метили!» — написали они.

Другие фолловеры пожалели птицу, отметив, что без корма в столичной подземке она долго не выживет.

Ранее музыкантов, одетых в костюмы зеленых инопланетян и динозавра, заметили и сняли на видео очевидцы в московском метро.

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