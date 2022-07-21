На поручне вагона московского метро заметили безбилетного пассажира

В комментариях под постом пользователи начали упражняться в юморе: «Что вы к ней пристали, она на работу просто едет», «На международный слет синиц едет», «Лучше синица в метро, чем журавль в небе». Некоторые юзеры нашли объяснение выбору локации птицы. «Открыть бомболюки! К сбросу готовьсь!», «Вот выдрессировать бы птичек, чтобы всех безбилетников метили!» — написали они.

Другие фолловеры пожалели птицу, отметив, что без корма в столичной подземке она долго не выживет.

Ранее музыкантов, одетых в костюмы зеленых инопланетян и динозавра, заметили и сняли на видео очевидцы в московском метро.