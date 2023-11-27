Москвич выставил на продажу снег за десятки тысяч рублей

Снег за 70 тысяч рублей выставил на продажу москвич. Объявление появилось на популярном сайте купли-продажи.

Мужчина сообщил, что за эту сумму продает «набор для снеговика» и опубликовал фото двух коробок со снегом. «Морковка в подарок! Инструкцию по сборке легко найти в просторах интернета», — уточнил продавец.

Ранее самый мощный за 40 лет снегопад прошел в столичном регионе. В уборке улиц задействовали почти три тысячи рабочих и более двух тысяч единиц техники.