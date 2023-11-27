22:44, 27 ноября 2023
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Москвич выставил на продажу снег за десятки тысяч рублей
Москвич выставил на продажу «набор для снеговика» за 70 тысяч рублей.
Снег за 70 тысяч рублей выставил на продажу москвич. Объявление появилось на популярном сайте купли-продажи.
Мужчина сообщил, что за эту сумму продает «набор для снеговика» и опубликовал фото двух коробок со снегом. «Морковка в подарок! Инструкцию по сборке легко найти в просторах интернета», — уточнил продавец.
Ранее самый мощный за 40 лет снегопад прошел в столичном регионе. В уборке улиц задействовали почти три тысячи рабочих и более двух тысяч единиц техники.