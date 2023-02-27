На станции «Спортивная» произошло возгорание

Возгорание произошло на станции «Спортивная» красной ветки столичного метро. Об этом сообщает Дептранс Москвы в своем Telegrаm-канале.

В ведомстве сообщили, что задымление вызвано проблемами с электродвигателем. На данный момент станция закрыта, следующие в направлении из центра поезда проезжают ее без остановки. Сотрудники метро эвакуировали всех пассажиров, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Позже ГУ МЧС по Москво сообщило, что в 21:05 пожар был ликвидирован. «Дым рассеивается», -- добавили там.

В связи с произошедшим Дептранс попросил пассажиров временно пользоваться станцией МЦК «Лужники» и наземным транспортом. Кроме того, Мосгортранс выделил 40 автобусов, которые следуют от «Парка Культуры» до «Университета» с остановками на станциях «Фрунзенская» и «Спортивная».