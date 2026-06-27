На улице в Москве закроют одну полосу для водителей

Движение транспорта решено ограничить на участке улицы Первомайской в Москве. Это связано с необходимостью проведения ремонтных работ, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

Мера начнет действовать с 27 июня и продлится до 17 августа. Перекрывать будут одну полосу в зависимости от даты и времени.

Ограничения коснутся участка в районе дома №121 с 02:10 до 04:30 29 июня; с 02:10 до 04:30 6 июля; с 02:10 до 04:30 13 июля; с 02:10 до 04:30 20 июля; 02:10 до 04:30 27 июля; с 02:10 до 04:30 3 августа; с 02:10 до 04:30 10 августа; с 02:10 до 04:30 17 августа.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за выпускных временно закроют для движения транспорта ряд улиц в ЦАО и СВАО. Запрет будет действовать в пятницу и субботу, 26 и 27 июня.