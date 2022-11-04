На ВДНХ начался фестиваль «День народного единства». Как уточнили в пресс-службе многофункционального выставочно-конгрессного и рекреационного комплекса, с 4 по 6 ноября на площади Промышленности посетителей будут знакомить с кулинарными секретами и традициями гостеприимства народов России.

С 11:00 до 20:00 можно попробовать татарский чак-чак, архангельские козульки, кавказский шашлык, пирожки с разными начинками и многое другое. Кроме того, в рамках специального проекта «Дальний Восток — молодость России» для посетителей проведут бесплатные творческие занятия по косторезному искусству и плетению украшений и аксессуаров из конского волоса, а также бисера. Часть выручки от продажи продукции предприниматели направят на помощь жителям Донбасса и других новых территорий.

«На мой взгляд, очень важно знакомить жителей и гостей столицы с блюдами и продуктами из регионов. У нас есть то, что не продается в столице. Это важно и для расширения кругозора и просто для того, чтобы знать, какие товары есть в нашей большой и дружной стране. А на Западе таких продуктов вообще нет», — сказал предприниматель из Крыма Никита Касаткин.

Он также поблагодарил власти Москвы за поддержку регионального бизнеса через такие мероприятия и ярмарки. Как подчеркнул Касаткин, благодаря участию в них, на его предприятии появилась возможность модернизировать производство. Он также отметил вклад московских властей в развитие бизнеса по всей России.

Москва вместе со всей страной отмечает День народного единства, который в последнее время приобрел особую значимость. Крупных гуляний по случаю праздника в столице в этот раз не будет. Основная часть мероприятий будет иметь практическое назначение — их задачей будет помощь жителям присоединившихся к России регионов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам принять участие в программе «Ночь искусств — 2022».