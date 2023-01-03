Москвичи обсудили способ примерки одежды на вещевых рынках

Способ примерки одежды на вещевых рынках обсудили москвичи в группе «СССР – Вспомним как это было» социальной сети «ВКонтакте». Продавцы приглашали покупателей за прилавок, в неотапливаемый бокс с товаром, где можно было, прикрывшись занавеской, примерить приглянувшиеся джинсы, свитер или обувь.

«Α вы тоже в детстве, стоя на картонке, в мороз мерили вещи на рынке?» — обратился к фолловерам автор поста.

«Как же, забудешь такое», «Я также себе вещи и обувь брал на Тушинском рынке. Кстати, очень качественные. Осенне-весенние туфли до сих пор живы», «Я помню, как на "Выхино" вещи покупала», «А когда потепление было, на рынке не протолкнуться было», — прокомментировали подписчики группы.

Многие пользователи отметили, что и сегодня на уличных рынках покупатели так примеряют вещи. «Рынки никуда не исчезли», «Аналогичная ситуация и сегодня на "Садоводе". Чуть цивилизованнее только стало», — отметили они.

Ранее москвичи вспомнили ассортимент колхозного рынка во времена СССР. В комментариях россияне перечислили популярные товары из той торговой точки: продукты, одежда, школьные принадлежности и цветы.