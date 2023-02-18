Раскрыты все варианты названия популярной станции на «желтой» ветке метро

Все варианты названия популярной станции на «желтой» ветке метро раскрыли в Telegram-канале столичного Дептранса.

Речь идет о станции «Шоссе Энтузиастов», среди невыбранных названий которой — «Владимирский поселок» и «Электродная». Свое имя станция получила по проходящему над ней одноименному шоссе. До 1919 года это шоссе называлась Московско-Нижегородским, но в историю вошло как Владимирский тракт или «Владимирка», уточнили в ведомстве.

«В 1919 году народный комиссар просвещения РСФСР Анатолий Луначарский предложил переименовать Владимирский тракт в Шоссе Энтузиастов, чтобы "отдать дань памяти революционерам, которые в свое время пожертвовали свободой и жизнью за свои идеалы и твердые убеждения"», — говорится в сообщении.

По данным Дептранса, в 1991 году «Шоссе Энтузиастов» хотели переименовать во «Владимирку», но в итоге название открытой в 1979 году станции осталось без изменений.

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