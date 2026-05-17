Начался комплексный ремонт Фрунзенской набережной

В Москве начались работы по комплексному ремонту Фрунзенской набережной. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Комплекса городского хозяйства столицы.

Специалисты на протяжении около 2,5 километров полностью заменят асфальтобетонное покрытие на проезжей части и на тротуарах, общая площадь составит 96 тысяч квадратных метров.

Кроме того, будут установлены 15 новых остановочных павильонов, 223 малые архитектурные формы, шесть навигационных стел и 55 опор наружного и контрастного освещения.

До этого Фрунзенскую набережную полностью обновляли в 2015 году.

В Комплексе добавили, что благоустройство территорий у воды является одним из приоритетов работы правительства Москвы. В 2026 году также планируется обновить в этом районе Пречистенскую, Новодевичью и Ростовскую набережные.

