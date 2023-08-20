Начавшийся в Москве сильный ливень с грозой попал на видео

В ролике видно, как шквалистый ветер качает деревья, а сильный ливень с грозой заливает столичные улицы. Сообщается, что непогода уже настигла жителей районов Ясенево и Западное Дегунино.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о ливнях с грозами 20 августа.