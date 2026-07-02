Над Москвой появилась багровая луна.

В небе над Москвой в ночь на 2 июля заметили луну багрового цвета, пишут местные паблики в Telegram.

Багровая или «кровавая» Луна появляется во время полного лунного затмения. Это связано с тем, что Земля оказывается прямо между Солнцем и Луной, и до спутника доходят только солнечные лучи из красной части спектра, проходящие через земную атмосферу.

В ночь на 29 июня москвичи могли наблюдать микролуние – явление, при котором Луна находится в самой удаленной точке своей орбиты относительно Земли. В результате спутник кажется немного меньше обычного.