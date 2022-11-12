Раскрыт адрес дома с шестью надстроенными этажами в Москве

Адрес «дома бесплатных квартир» в дореволюционной столице раскрыли в группе ВКонтакте «Москва: История Москвы».

«Это здание называют домом трех эпох. Сначала может показаться, что это одна из типичных сталинок, но на самом деле построили этот дом еще в XVIII веке. Тогда им владел знаменитый купец Лукутин», — говорится в сообщении.

По словам авторов паблика, в 1910 году архитектор Петр Ушаков надстроил в здании еще один этаж, чтобы превратить его в доходный дом. А в 1980-е к дому добавили еще пять этажей.

Пользователи в комментариях рассказали, что необычный дом находится в центре Москвы в районе Замоскворечье по улице Вишняковский переулок, 23. Подписчики также добавили, что в здании есть лифт.

«Надо поставить памятник инженеру-проектировщику, который сделал проект первообразного здания с большим запасом прочности», — восхитились фолловеры.

Ранее был раскрыт адрес «дома бесплатных квартир» в дореволюционной Москве.