Школьник в Подмосковье надышался парами освежителя воздуха и умер

В Подольске 13-летний школьник умер, надышавшись парами из баллона освежителя воздуха, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

Подросток вдыхал пары в компании сверстников, почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

По факту гибели проводится проверка, уточнили в ведомстве. «Выполнен осмотр места происшествия, изъят баллон, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье мальчик умер после курения электронной сигареты. Юношу обнаружили в постели мертвым.