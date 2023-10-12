Наезд легковушки на скорости на бетонный отбойник на МКАД попал на видео, опубликованное столичным Дептрансом.

Автомобиль врезался в ограждения строительных работ. ДТП произошло на внутренней стороне 29-о километра МКАД.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Горожанам рекомендовали выбирать пути объезда из-за затрудненного на этом участке движения.

Ранее на МКАД произошла авария с участием машины скорой помощи.