Город
10:08, 12 октября 2023
1 мин.

Наезд легковушки на скорости на бетонный отбойник на МКАД попал на видео

На МКАД автомобиль на скорости врезался в бетонный отбойник.

Наезд легковушки на скорости на бетонный отбойник на МКАД попал на видео

Наезд легковушки на скорости на бетонный отбойник на МКАД попал на видео, опубликованное столичным Дептрансом.

Автомобиль врезался в ограждения строительных работ. ДТП произошло на внутренней стороне 29-о километра МКАД.

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется. Горожанам рекомендовали выбирать пути объезда из-за затрудненного на этом участке движения.

Ранее на МКАД произошла авария с участием машины скорой помощи.