Наездник умер на финише заезда на московском ипподроме

На финише заезда на московском ипподроме умер мастер-наездник Вадим Шеховцов. Об этом сообщили на сайте АО «Российские ипподромы».

«Его жизнь трагически оборвалась прямо на призовой дорожке Центрального Московского ипподрома. Вадим Шеховцов выступал в четвертом заезде на орловском трехлетнем жеребце Кристалле ЛАГ, активно борясь за лидерство по дистанции. Финишировал в итоге Кристалл ЛАГ вторым, и неожиданно после окончания заезда его наездник выпустил вожжи из рук и выпал из качалки», — говорится в сообщении.

Помочь Шеховцову оказалось невозможно: он скончался на месте. По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Незадолго до смерти наезднику исполнилось 53 года.

«С 1986 года он трудился на Центральном Московском ипподроме, последнее десятилетие был бригадиром 31 тренотделения. Вадима Александровича запомнили как прекрасного человека, отзывчивого товарища и отличного наездника. Он ушел слишком рано, и вся конная общественность потрясена этой тяжелой потерей. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Светлая память!» — написали на сайте «Российских ипподромов».

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