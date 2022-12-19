Налетчик с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи в Подмосковье

По данным ведомства, в сумке задержанного полицейские обнаружили часть похищенных денег, а также ножи и перчатки. Злоумышленник рассказал, что при совершении преступления использовал игрушечный пистолет, который купил, чтобы напугать сотрудницу торговой точки.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый также причастен к другому аналогичному преступлению, совершенному в салоне сотовой связи в подмосковной Истре.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, в декабре прошлого года, глухонемой грабитель в маске кошки напал на продавщицу в Москве.