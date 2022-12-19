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12:17, 19 декабря 2022
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Налетчик с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи в Подмосковье

Налетчик с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи в Подмосковье
Кадр: МВД МЕДИА

28-летний налетчик в медицинской маске и с игрушечным пистолетом ограбил салон сотовой связи в Подмосковье, сообщает МВД Медиа.

«Установлено, что злоумышленник в медицинской маске, надвинув на голову капюшон, зашел в торговую точку, расположенную на улице Матросской в Подольске. Угрожая продавцу предметом, визуально схожим с пистолетом, он потребовал открыть кассовый аппарат. Однако сотрудница отказалась, тогда мужчина достал нож-бабочку и ударил им по бедру потерпевшей. После этого он похитил денежные средства и скрылся», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сумке задержанного полицейские обнаружили часть похищенных денег, а также ножи и перчатки. Злоумышленник рассказал, что при совершении преступления использовал игрушечный пистолет, который купил, чтобы напугать сотрудницу торговой точки.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый также причастен к другому аналогичному преступлению, совершенному в салоне сотовой связи в подмосковной Истре.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»). Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее, в декабре прошлого года, глухонемой грабитель в маске кошки напал на продавщицу в Москве.

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