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18:29, 27 октября 2022
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Художник Главного храма Вооруженных сил России оформил балет в Большом театре

Даши Намдаков
Даши Намдаков
Фото: @anitatsoi

Большой театр готовится к премьере балетного проекта «Лабиринт», сценографом которого выступил Даши Намдаков — российский скульптор, художник, ювелир и дизайнер, прославившийся, например, тем, что был главным художником Главного храма Вооруженных сил России, а так же фильма Сергея Бодрова-старшего «Монгол». В качестве сценографа Намдаков выступил впервые в жизни.

В «Лабиринте» примет участие и звезда современного танца, солист балета «Тодес» Аллы Духовой, участник и победитель многочисленных телевизионных проектов, а также международных конкурсов Ильдар Гайнутдинов.

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Уникальную балетную программу «Лабиринт» покажут 15 и 16 ноября. Проект включает в себя три одноактных спектакля о мечте, страхе, боли, ненависти и любви — «Сияние», «Нерв» и «Минотавр». Это художественное осмысление человеческой жизни с ее поисками, сомнениями, переживаниями, страданиями и наслаждением в лабиринте жизни.

Ранее ведущая солистка Большого театра Кристина Кретова развеяла популярные мифы о балете, рассказала, на что приходится идти ради искусства, а от чего нужно отказаться.

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