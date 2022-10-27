Художник Главного храма Вооруженных сил России оформил балет в Большом театре

Большой театр готовится к премьере балетного проекта «Лабиринт», сценографом которого выступил Даши Намдаков — российский скульптор, художник, ювелир и дизайнер, прославившийся, например, тем, что был главным художником Главного храма Вооруженных сил России, а так же фильма Сергея Бодрова-старшего «Монгол». В качестве сценографа Намдаков выступил впервые в жизни.

В «Лабиринте» примет участие и звезда современного танца, солист балета «Тодес» Аллы Духовой, участник и победитель многочисленных телевизионных проектов, а также международных конкурсов Ильдар Гайнутдинов.