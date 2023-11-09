09:45, 09 ноября 2023
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Нападение на машину на МКАД попало на видео
Нападение на машину в пробке на МКАД попало на видео.
Нападение на машину на МКАД попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».
По информации канала, двое неизвестных без объяснения причины набросились на стоящую в пробке машину. Один из них запрыгнул на капот и кулаком разбил лобовое стекло автомобиля, второй накинулся на одну из пассажирок.
Водители других стоявших в заторе на дороге машин помогли пострадавшим и скрутили их обидчиков.
Ранее таксист напал на водителя внедорожника на проезжей части в Подмосковье.