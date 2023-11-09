Нападение на машину на МКАД попало на видео, опубликованное в Telegram-канале «Москва с огоньком».

По информации канала, двое неизвестных без объяснения причины набросились на стоящую в пробке машину. Один из них запрыгнул на капот и кулаком разбил лобовое стекло автомобиля, второй накинулся на одну из пассажирок.