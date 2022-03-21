Нападение насильника на россиянку в застрявшем лифте попало на видео

На кадрах видно, что мужчина подошел к девушке сзади, схватил за шею и повалил на пол. После этого злоумышленник и жертва застряли в лифте, однако студентка смогла дать отпор. Затем девушка пообещала насильнику не вызывать полицию, если он не будет больше к ней приставать, и позвонила матери. Инцидент закончился вызволением из лифта нападавшего и пострадавшей.

Нападавшего задержали. Им оказался строитель, гражданин Узбекистана.

Ранее в Москве насильник напал на россиянку на улице, однако после неудачных попыток стянуть с женщины одежду злоумышленник скрылся.