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11:05, 18 сентября 2022
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Нападение овчарки на ребенка в Подмосковье попало на видео

Нападение овчарки на ребенка в Подмосковье попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

Большая овчарка набросилась на ребенка в подмосковном поселке Дрожжино. Девочка гуляла с маленькой собакой, когда в какой-то момент овчарка, находясь на поводке у хозяина, набросилось на нее. Видеозапись с места инцидента публикует Telegram-канал «Москва 24».

«13-летняя хозяйка йорка пыталась отбиться от агрессивной овчарки. Собаку еле удалось оттащить. А ее хозяин просто ушел и даже не помог пострадавшей», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как собака вместе с поводком вырывается из рук мужчины и набрасывается на ребенка. Мужчина некоторое время держится поодаль от питомца, наблюдая за происходящим.

По информации источника, неравнодушные люди, ставшие свидетелями происшествия, помогли ребенку — они вызвали скорую и дождались родителей девочки.

Прокуратура Московской области сообщила, что 13-летняя девочка была госпитализирована с множественными рваными ранами. Начата проверка по факту нападения собаки на ребенка.

Ранее владелец собаки породы корги прокусил соседу руки в подмосковном Одинцове.

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