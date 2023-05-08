Написанное краской послание на авто москвича развеселило пользователей сети

Фотографиями необычного послания, написанного краской на автомобиле москвича, поделилась подписчица группы «Моя Москва» в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Увиденное развеселило пользователей сети.

«Страсти московские», — подписала снимки автор поста. На фотографиях изображена машина серого цвета, с двух сторон которой сделаны крупные надписи белой краской: «Я тебя любила» и «Эта сука того стоила?!»

«Как-то слишком аккуратно исполнено для таких эмоциональных надписей», «Прекрасно! У молодежи чувства!», «Прям мексиканские страсти! А говорят, что русские неэмоциональные», «Как скучно я живу», «Зато не угонят», «Кирпичом по лобовому было бы правдоподобнее», — отреагировали юзеры в комментариях.

Некоторые предположили, что хозяин авто сделал надписи сам, чтобы привлечь к себе внимание.

Ранее надпись на автомобиле москвича «Женат!» развеселила пользователей сети.