Россиян возмутил выбор напитков в «Бургер Кинге»

Выбор напитков в одном из московских «Бургер Кингов» разозлил россиян. Фотографию с ассортиментом газировки, которую предлагают купить в ресторанах быстрого питания опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

На снимке изображено табло автомата, через который можно сделать заказ самостоятельно. Там указано, что в наличии есть на выбор только две газировки — «Байкал» и «Дюшес» разного объема.

«Где квас?», «Жаль кваса и "Тархуна" нет», «Цены просто бомба. Проще в магазине купить», «Сладкая жижа, я пепси люблю, это все дрянь», «А бутерброды с колбасой не дают еще?» — возмутились пользователи сети.

Однако нашлись и те, кому новый ассортимент понравился больше старого. Многие указали, что давно ждали, когда в продаже появится отечественная газировка. Больше всего среди комментаторов оказалось людей, которые любят квас, «Тархун» и напитки от «Черноголовки»

«У "Черноголовки" действительно вкусные напитки», «Я "Тархун" люблю очень», «"Дюшес" топ», «Жду, когда будет "Лимонад" от "Черноголовки". Не люблю газировки, но этот просто бомбический», — написали они.

Ранее российская телеведущая Ксения Бородина скупила литры газированного напитка Coca-Cola без калорий в московском магазине.