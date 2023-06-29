Перечислены самые полезные летом напитки для детей

Самые полезные летом напитки для детей перечислил Роспотребнадзор.

«Лучше всего пить достаточно жидкости с утра, создавая своеобразный водный запас. Днем же, в разгар жары, питье следует ограничивать и пить только по требованию. Не стоит предлагать малышу выпить залпом весь стакан, вполне достаточно полстакана, но маленькими глоточками и без спешки», — говорится в сообщении.

В ведомстве рекомендовали поить детей кипяченой водой, отваром шиповника или соком. В жару отлично подойдут охлажденные до 18 градусов зеленый чай, морсы и компоты без сахара. Хорошим жаждоутоляющим эффектом также обладает слабогазированная минеральная вода.

Ранее были названы самые вредные летние напитки.