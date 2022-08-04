Город
Сегодня в 02:23
1 мин.

Названы самые популярные направления на поезде из Москвы

Названы самые популярные направления на поезде из Москвы
Фото: iam_os / Unsplash

Санкт-Петербург и Анапа стали самыми популярными направлениями на поезде из Москвы этим летом. Об этом говорится в исследовании «Туту.ру», появившемся в распоряжении РИА Новости.

В сообщении говорится, что больше всего железнодорожных поездок совершается между двумя столицами. Средняя цена за билет при этом составляет 3,4 тысячи рублей.

Маршрут из Москвы в Анапу занимает второе место. За поездку пассажиры платят выше 4,7 тысячи рублей в одну сторону.

Тройку лидеров среди самых востребованных направлений закрывает направление Москва — Нижний Новгород. Также жители столицы часто покупают билет на поезда до Симферополя, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Воронежа и Казани.

Ранее были названы самые дешевые направления для путешествий на электричке из Москвы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.