Названы самые популярные направления на поезде из Москвы

Санкт-Петербург и Анапа стали самыми популярными направлениями на поезде из Москвы этим летом. Об этом говорится в исследовании «Туту.ру», появившемся в распоряжении РИА Новости.

В сообщении говорится, что больше всего железнодорожных поездок совершается между двумя столицами. Средняя цена за билет при этом составляет 3,4 тысячи рублей.

Маршрут из Москвы в Анапу занимает второе место. За поездку пассажиры платят выше 4,7 тысячи рублей в одну сторону.

Тройку лидеров среди самых востребованных направлений закрывает направление Москва — Нижний Новгород. Также жители столицы часто покупают билет на поезда до Симферополя, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Воронежа и Казани.

Ранее были названы самые дешевые направления для путешествий на электричке из Москвы.