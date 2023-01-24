Названы самые популярные у россиян направления поездок на февральские праздники

Самые популярные у россиян направления поездок на февральские праздники, с 23 по 26 февраля, назвала Ассоциация туроператоров России (АТОР). Среди наиболее востребованных оказался Краснодарский край и, в частности, Сочи.

«Представители Национального туроператора АЛЕАН самыми популярными направлениями для поездок на февральские праздники называют Сочи (26 процентов), Геленджик (15 процентов) и Подмосковье (девять процентов)», — говорится в сообщении.

Так, средний чек на отдых в подмосковном пятизвездочном отеле за двоих составит 45 тысяч рублей, четырехзвездочном — 35 тысяч рублей, трехзвездочном — 27 тысяч рублей. Заселиться в номер «пять звезд» в Геленджике будет стоить от 45 тысяч рублей, четыре звезды обойдутся путешественникам в 35 тысяч рублей, три звезды — 27 тысяч рублей. В Сочи за пятизвездочный отель придется заплатить в среднем 43800, четырехзвездочный — 17700, трехзвездочный — 7200.

Спросом на праздники у россиян также пользуются Калининград и Анапа. За несколько дней до праздников отдыхающие начнут традиционно начнут бронировать билеты в Москву и Санкт-Петербург, отметили в пресс-службе.

Ранее психолог Клиники доктора Исаева Ольга Радзюк перечислила критерии «правильного отдыха» на праздниках.