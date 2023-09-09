Определены направления Подмосковья с максимально подорожавшей землей

Подмосковные направления с максимально подорожавшей за год землей называет РБК со ссылкой на аналитиков компании «Инком-Недвижимость».

По подсчетам специалистов, сильнее всего — на 110 процентов — стоимость участков выросла на Ленинградском направлении. Если в августе 2022 года средняя цена участка составляла 1,4 миллиона рублей, то спустя 12 месяцев она достигла 2,9 миллиона рублей.

Второе место в рейтинге досталось Минскому направлению с подорожанием земли на 81 процент (с 1,4 до 2,5 миллиона рублей), третье — Дмитровскому направлению, где цены выросли на 52 процента (с двух до трех миллионов рублей).

В пятерку лидеров также попали Ярославское (плюс 45 процентов, с 2,3 до 3,3 миллиона рублей) и Рублево-Успенское (плюс 25 процентов, с 107,8 до 134,3 миллиона рублей за участок) направления.

Ранее были определены округа старой Москвы с максимальной стоимостью «вторичек».