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Житель Беляево рассказал о наркопритоне в своем доме

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Житель Беляево рассказал о наркопритоне в своем доме
Фото: Abstral Official / Unsplash

Житель столичного района Беляево, 28-летний индивидуальный предприниматель Марио Майда, в разговоре с «Мослентой» рассказал о наркопритоне в своем доме.

«Криминала я не боюсь, да и не встречал уже много лет, но в моем доме есть наркопритон. Все о нем знают. Уже множество заявлений было написано в полицию, но правоохранители бездействуют», — отметил он.

При этом жизнь в районе его полностью устраивает. Мужчина подчеркнул: хоть в Беляево есть только небольшие торговые центры, их много, поэтому жить можно вполне комфортно. «У нас есть гипермаркеты и разные увеселительные заведения. Не выезжая за пределы района, можно отдохнуть: вкусно поесть и выпить в местных кафе. Здесь есть яблоневый сад с прудом, галереи. Много заведений в районе РУДН, где можно найти разнообразную и интересную еду», — поделился собеседник «Мосленты».

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