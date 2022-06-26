Врач назвала позволяющие определить наркозависимость у подростка признаки

Признаки, позволяющие определить наркозависимость у подростка, «KP.RU» назвала доктор медицинских наук, профессор, директор Научного национального центра наркологии, филиала «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Татьяна Клименко.

Для начала она указала, что ребенок начинает вести себя скрытно, например, уходит в другую комнату при разговоре по телефону. Далее она добавила, что родители должны обращать внимания на внешний вид — если даже в жару подросток начинает носить одежду с длинными рукавами, возможно, он скрывает следы инъекций.

Неестественно расширенные или суженные зрачки, стеклянный взгляд и смена выражения лица также могут указывать на пагубную зависимость. Помимо этого, у ребенка меняются пищевые привычки. «Подросток может начать есть в целом меньше, но при этом налегать на сладкое. В принципе, любое резкое изменение в предпочитаемой еде должно родителей насторожить», — объяснила Клименко.

Ранее главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн составил портрет типичного москвича, имеющего наркотическую зависимость.