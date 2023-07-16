Москвичи устроили народный сход против шаурмичной
Жители Некрасовки устроили народный сход против шаурмичной и попали на видео.
Жители района Некрасовка в Москве устроили народный сход против шаурмичной и попали на видео, опубликованное к группе «Люберцы Life» в социальной сети «ВКонтакте».
По имеющейся информации, инцидент произошел на Покровской улице. Десятки жильцов собрались у входа в расположенной на первом этаже их дома шаурмичной и потребовали «выселить» заведение.
Согласно поступавшим со стороны москвичей ранее жалобам, сотрудники забегаловки мусорят, выливают скисший кетчуп и помои прямо на газон, нарушают пожарную безопасность — из-за печи-тандыра в кафе не раз случались задымления. К тому же, у заведения нередко собираются пьяные и агрессивные мигранты.
На многочисленные претензии жильцов долго не реагировали. Месяц назад они узнали, что у владельцев шаурмичной закончится срок аренды, и начали ждать желанного выезда заведения. Но этого не произошло. Более того, сотрудники кафе начали угрожать возмущающимся местным.
«Жителям ничего не оставалось, как устроить народный сход. На место приехал начальник районной полиции и пообещал, что заведение съедет», — рассказал автор публикации. Он уточнил, что сотрудников кафе увезли в отделение.
Ранее о реальном составе шаурмы в Москве рассказал повар столичной сети популярных кафе быстрого питания.