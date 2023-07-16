Москвичи устроили народный сход против шаурмичной

Жители района Некрасовка в Москве устроили народный сход против шаурмичной и попали на видео, опубликованное к группе «Люберцы Life» в социальной сети «ВКонтакте».

По имеющейся информации, инцидент произошел на Покровской улице. Десятки жильцов собрались у входа в расположенной на первом этаже их дома шаурмичной и потребовали «выселить» заведение.

Согласно поступавшим со стороны москвичей ранее жалобам, сотрудники забегаловки мусорят, выливают скисший кетчуп и помои прямо на газон, нарушают пожарную безопасность — из-за печи-тандыра в кафе не раз случались задымления. К тому же, у заведения нередко собираются пьяные и агрессивные мигранты.