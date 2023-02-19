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04:32, 19 февраля 2023
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Названы основные признаки нарушения обмена веществ

Названы основные признаки нарушения обмена веществ
Фото: unsplash

Основные признаки, указывающие на нарушение обмена веществ, в беседе с «Мослентой» назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская. Она напомнила, что плохой метаболизм может быть наследственным, но случается, что нарушения происходят и под воздействием внешних факторов.

«Симптомы могут быть неспецифичными, например, сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи, выпадение волос, перепады настроения», — рассказала специалист.

Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами в работе щитовидной железы. При гипотиреозе — сниженной функции щитовидки — отмечается сильная усталость, беспричинный набор веса, подавленное настроение, постоянное ощущение холода. Эти признаки человек может списывать на стресс или недосып, и лишь визит к эндокринологу поможет выявить причины такого состояния, продолжила Малиновская.

Набор лишнего веса, чрезмерный аппетит и повышение артериального давления могут указывать на развитие в организме другого распространенного нарушения обмена веществ — инсулинорезистентности. В этом случае клетки становятся невосприимчивы к инсулину, уровень сахара в крови возрастает. Такое состояние считается одним из признаков диабета второго типа и предшествующего ему предиабета.

Метаболизм нарушается и под действием стресса. Длительное напряжение нередко приводит к набору лишних килограммов, избавиться от которых не удается даже с помощью строгих диет. Причина тому — повышение уровня кортизола, гормона стресса.

«Из-за того, что одни и те же признаки — например, солидная прибавка в весе без значительного изменения характера питания — могут сопровождать самые разные заболевания, без тщательного обследования и лабораторных анализов не обойтись», — подчеркнула эксперт.

В одних случаях для нормализации обмена веществ будет достаточно изменить образ жизни, например, перейти на более сбалансированный рацион и увеличить уровень физической нагрузки, а в других врачом будет прописана медикаментозная терапия, резюмировала собеседница издания.

Ранее доктор Александр Мясников назвал три способа ускорить обмен веществ.

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Moslenta, 2023 г. 18+

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