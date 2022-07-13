В Подмосковье заметили редких насекомых

Редких насекомых розово-желтого цвета — мотыльков из семейства бражников — заметили на территории подмосковной Балашихи, сообщает Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

«Насекомые обитают в Подмосковье, но обычно встречаются редко. Они распространены в Европе, на юге Урала. Бабочки питаются нектаром. Гусеницы лесам и садам вреда не приносят: они питаются кипреем», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Одинцовском и Сергиево-Посадском округах очевидцы заметили жуков-рогачей, также известных под названием «жуков-оленей». Они занесены в Красную книгу. Людей, нашедших этих насекомых, призывают не пугаться и относиться к ним бережно.

А на территории Шатуры были замечены редкие бабочки семейства парусниковых под названием «подалирий». «С недавних пор она поселилась на крайнем востоке Подмосковья и, скорее всего, расселилась из соседних Рязанской и Владимирской областей», — сообщает «Подмосковье сегодня».

На юго-востоке Подмосковья увидели и вредителя — непарного шелкопряда. Он повреждает деревья лесных и плодовых пород. Отмечается увеличение популяции короеда-типографа.

Ранее аллерголог дала рекомендации по защите от комаров в сезон их активности. По ее словам, реакция на укус у всех индивидуальна