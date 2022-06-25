Нашествие гусениц заметили в подмосковном лесу

В лесу одного из подмосковных городов заметили нашествие гусениц. Снимки с места событий выложили в группе «Волоколамск Подслушано» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, что стволы деревьев облеплены многочисленными личинками насекомых. «Все листья на деревьях съедены и продолжают поедаться гусеницами, их несметное количество. Все покрыто паутиной этих тварей. Они уже начинают переползать на плодовые деревья в деревнях и СНТ», — пожаловался автор топика.

Пользователи сети бурно отреагировали на увиденное. «Это просто кошмар», «У нас на участке эти твари всю черемуху сожрали, вся в паутине, и там эти гады ползучие, ужас», — возмутились фолловеры. Комментаторы предложили обратиться в министерство лесного хозяйства или городскую администрацию.

Кто-то призвал не паниковать по поводу гусениц на деревьях. «Это естественное природное явление. Лучше с борщевиком боритесь на своих участках», «Это природа, это нормально, вы в гостях у нее, а не она у вас», — отметили пользователи.

Ранее россиянам дали советы по защите от клещей на природных территориях.