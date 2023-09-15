Жильцы московского ЖК сообщили о нашествии крыс

О нашествии крыс сообщили жильцы столичного ЖК «Кварталы 21/19» недалеко от метро «Стахановская», сообщает «Лента.ру». Местная жительница в разговоре с изданием пожаловалась, что окрестности заполонили грызуны.

«Стало страшно ходить по бульвару, боимся с детьми ходить на детские площадки, так как там теперь обосновались крысы. Легко можно наткнуться на целую стаю крыс, страшно выбрасывать мусор, в кустах все время шорох, жутко», — рассказала очевидица.

По данным «Ленты.ру», на территории ЖК проводили дератизацию, однако результата она не принесла. Местные жители предполагают, что крысы могут прибегать на территорию комплекса из стоящих неподалеку заброшенных зданий.

Ранее о массовом нашествии крыс рассказали жители подмосковного Одинцово.