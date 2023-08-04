02:37, 04 августа 2023
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Нашествие крыс на палатку с шаурмой в Москве попало на видео
Крысы заполонили полки палатки с шаурмой в Москве.
Кадр: Telegram-канал «Первый Московский»
Полки с выпечкой в палатке с шаурмой на улице Угрешская у одноименной станции МЦК в Москве заполонили крысы. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Первый Московский».
«Кошмар. И они это продают людям», — возмущается автор ролика.
На кадрах сразу шесть уличных грызунов расположились на полке с выпечкой, видно, что они едят продукцию торговой точки. Свет в палатке при этом горит, предположительно, она открыта для покупателей.
Ранее москвичи сообщили о «крысином царстве» у станции метро «Преображенская площадь».