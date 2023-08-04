Нашествие крыс на палатку с шаурмой в Москве попало на видео

Полки с выпечкой в палатке с шаурмой на улице Угрешская у одноименной станции МЦК в Москве заполонили крысы. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Первый Московский».

«Кошмар. И они это продают людям», — возмущается автор ролика.