Город
02:37, 04 августа 2023
1 мин.

Нашествие крыс на палатку с шаурмой в Москве попало на видео

Крысы заполонили полки палатки с шаурмой в Москве.

Нашествие крыс на палатку с шаурмой в Москве попало на видео
Кадр: Telegram-канал «Первый Московский»

Полки с выпечкой в палатке с шаурмой на улице Угрешская у одноименной станции МЦК в Москве заполонили крысы. Ситуация попала на видео, опубликованное в Telegram-канале «Первый Московский».

«Кошмар. И они это продают людям», — возмущается автор ролика.

На кадрах сразу шесть уличных грызунов расположились на полке с выпечкой, видно, что они едят продукцию торговой точки. Свет в палатке при этом горит, предположительно, она открыта для покупателей.

Ранее москвичи сообщили о «крысином царстве» у станции метро «Преображенская площадь».