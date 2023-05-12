00:17, 12 мая 2023
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Нашествие насекомых в Москве попало на видео
Москвичи массово сообщили о нашествии насекомых.
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
В столице заметили нашествия насекомых после дождя. Небольшие жучки, облепившие окно многоэтажного дома, попали на видео, опубликованное в Telegram-канале «Новости Москвы».
На кадрах видно, что десятки членистоногих приземлились на стекло в квартире москвички. «Посмотрите, сколько их», — удивилась автор видео.
Москвичи в комментариях также массово сообщили о нашествии неизвестных насекомых. Их видели в районах Стрешнево, Ярославского, Останкино и Измайлово. Кто-то предположил, что это могут быть клопы.
Ранее москвичи массово пожаловались на нашествие летающих клопов. Столкнувшиеся с насекомыми горожане пояснили, что они неприятно пахнут, если их раздавить.