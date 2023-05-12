Нашествие насекомых в Москве попало на видео

На кадрах видно, что десятки членистоногих приземлились на стекло в квартире москвички. «Посмотрите, сколько их», — удивилась автор видео.

Москвичи в комментариях также массово сообщили о нашествии неизвестных насекомых. Их видели в районах Стрешнево, Ярославского, Останкино и Измайлово. Кто-то предположил, что это могут быть клопы.

Ранее москвичи массово пожаловались на нашествие летающих клопов. Столкнувшиеся с насекомыми горожане пояснили, что они неприятно пахнут, если их раздавить.