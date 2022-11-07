Синоптик назвал срок наступления настоящей зимы в Москве

Срок наступления настоящей зимы в столице назвал «Москве 24» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, устойчивая холодная погода в городе ожидается только в декабре.

«Настоящую зиму мы дождемся только в декабре, потому что перепады температур, кажется, будут продолжаться до конца ноября. Будут небольшие похолодания, которые сменятся очередным потеплением, и так до конца месяца», — сказал он.

Синоптик добавил, что на этой неделе в Москву пришло потепление и дожди. Наиболее заметными они будут в четверг и пятницу, 10 и 11 ноября. Тепло продержится в городе до субботы, 12 ноября.

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