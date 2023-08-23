Наталья Бондарчук назвала самые важные в своей жизни московские места

Два столичных кладбища и другие московские места особыми назвала «Мосленте» дочь знаменитого режиссера Сергея Бондарчука и народной артистки СССР Инны Макаровой, известная актриса Наталья Бондарчук.

«Самое любимое место — киностудия "Мосфильм". У меня там сейчас производственный офис. Как я радуюсь, когда прохожу яблоневый сад Довженко на "Мосфильме"!» — сказала артистка.

Бондарчук также нравятся Украинский бульвар, где она жила с матерью после развода родителей, и Воробьевы горы, куда приезжала с семьей смотреть салют.

Еще особыми местами для собеседницы «Мосленты» стали два столичных кладбища: Новодевичье и Троекуровское. На первое она несколько раз в год приезжает на могилы своего отца и сестры Алены Бондарчук. На втором кладбище покоятся ее двоюродный брат, режиссер Андрей Малюков, мать и близкая подруга матери Зина Кириенко.

Ранее дочь Сергея Бондарчука раскрыла подробности жизни своей семьи в CCCР.