Москвич назвал знакомого геем и получил удар ножом в ягодицу

В Москве пьяный 60-летний мужчина ударил ножом в ягодицу своего 40-летнего знакомого, с которым он выпивал. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает агентство новостей «Москва».

По информации источника, конфликт начался из-за того, что младший мужчина назвал старшего геем, после чего отправился спать. Спустя некоторое время он проснулся от удара ножом — 60-летний россиянин не смог стерпеть обиды.

Женщина, находившаяся в квартире с мужчинами, вызвала скорую, однако рана оказалась неглубокой, и пострадавший от госпитализации отказался. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Москве драка с применением ножа в общежитии закончилась смертью молодого человека.