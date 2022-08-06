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Москвич назвал знакомого геем и получил удар ножом в ягодицу

Москвич назвал знакомого геем и получил удар ножом в ягодицу
Фото: Александр Демченко / РИА Новости

В Москве пьяный 60-летний мужчина ударил ножом в ягодицу своего 40-летнего знакомого, с которым он выпивал. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает агентство новостей «Москва».

По информации источника, конфликт начался из-за того, что младший мужчина назвал старшего геем, после чего отправился спать. Спустя некоторое время он проснулся от удара ножом — 60-летний россиянин не смог стерпеть обиды.

Женщина, находившаяся в квартире с мужчинами, вызвала скорую, однако рана оказалась неглубокой, и пострадавший от госпитализации отказался. Все участники конфликта были доставлены в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее в Москве драка с применением ножа в общежитии закончилась смертью молодого человека.

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