03:33, 13 марта 2023
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Назван адрес «дома со зверями» в Москве
Украшенный барельефами сказочных зверей дом обнаружили на Чистопрудном бульваре в Москве.
Фото: Александр Зеликов / ТАСС
Адрес «дома со зверями» в столице назвали в Telegram-канале «Прогулки по Москве».
«Мимо этого здания на Чистопрудном бульваре, 14/3, украшенного барельефами сказочных зверей, пройти невозможно. Художником по оформлению был [мастер московского модерна] Сергей Вашков», — говорится в сообщении.
Фасад бирюзового здания на уровне второго и третьего этажей декорирован множеством барельефов животных. В белое кружево вплетены фигуры оленей, сов, цаплей, львов с крыльями орла, грифонов и неизвестных сказочных тварей.
Ранее была опубликована история этого столичного дома.