Назван адрес «дома со зверями» в Москве

Адрес «дома со зверями» в столице назвали в Telegram-канале «Прогулки по Москве».

«Мимо этого здания на Чистопрудном бульваре, 14/3, украшенного барельефами сказочных зверей, пройти невозможно. Художником по оформлению был [мастер московского модерна] Сергей Вашков», — говорится в сообщении.

Фасад бирюзового здания на уровне второго и третьего этажей декорирован множеством барельефов животных. В белое кружево вплетены фигуры оленей, сов, цаплей, львов с крыльями орла, грифонов и неизвестных сказочных тварей.

Ранее была опубликована история этого столичного дома.