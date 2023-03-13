Город
03:33, 13 марта 2023
1 мин.

Назван адрес «дома со зверями» в Москве

Украшенный барельефами сказочных зверей дом обнаружили на Чистопрудном бульваре в Москве.

Назван адрес «дома со зверями» в Москве
Фото: Александр Зеликов / ТАСС

Адрес «дома со зверями» в столице назвали в Telegram-канале «Прогулки по Москве».

«Мимо этого здания на Чистопрудном бульваре, 14/3, украшенного барельефами сказочных зверей, пройти невозможно. Художником по оформлению был [мастер московского модерна] Сергей Вашков», — говорится в сообщении.

Фасад бирюзового здания на уровне второго и третьего этажей декорирован множеством барельефов животных. В белое кружево вплетены фигуры оленей, сов, цаплей, львов с крыльями орла, грифонов и неизвестных сказочных тварей.

Ранее была опубликована история этого столичного дома.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.