Назван лучший подарок на Новый год

Лучший подарок на Новый год назвала «Мосленте» шахматный блогер, ментор, организатор премиальных шахматных турниров, создатель курса «Ход королевы» Кристина Войцеховская. Она призвала обратить внимание на шахматы, поскольку это ново и необычно, и перечислила преимущества игры.

В первую очередь эта интеллектуальная игра интересна сама по себе, как способ обучения новому, освоения очередного навыка и расширения интересов. Следовательно, шахматы влияют на самооценку — повышают уверенность в себе. По словам специалиста, неважно проигрывает или выигрывает человек, в любом случае он проводит огромную работу над собой.