Назван район Москвы с самыми крошечными квартирами

В Москва определили округа с самыми компактными квартирами в новостройках. Исследование провели аналитики платформы bnMAP.pro, передает РИА Новости.

Согласно данным, наименьшая средняя площадь жилья зафиксирована в Зеленограде — около 45,2 квадратного метра. При этом показатель вырос более чем на 8 процентов по сравнению с прошлым годом.

Как отмечают эксперты, в большинстве округов столицы средняя площадь квартир превышает 50 квадратных метров. Исключением остается только Зеленоград.

В числе районов с относительно небольшими квартирами также оказались Юго-Восточный и Троицкий округа. Там средняя площадь составляет около 51,6 и 52,6 квадратного метра соответственно.

Самое просторное жилье традиционно предлагается в центре города. В Центральном административном округе средняя площадь квартир достигает почти 114 квадратных метров. Также крупные лоты представлены на юго-западе и северо-западе столицы.

«Во всех округах, кроме ЦАО, отмечен рост средней площади лота в предложении. Это связано с тем, что в течение года в продажу здесь поступили крупные пулы лотов площадью до 55 квадратных метров. Несмотря на это, за счет большого количества предложения премиум- и элит-класса ЦАО продолжает лидировать по средней площади лота в предложении», — сообщили аналитики.

В целом по рынку средняя площадь квартир в новостройках Москвы увеличилась более чем на 10 процентов и достигла 62 квадратных метров. Эксперты связывают это с сокращением доли небольших и более доступных квартир, а также с ростом предложения в более дорогих сегментах.

