Назван район с самым дешевым жильем в Москве

Район с самым дешевым жильем в Москве назвали «РКБ-Недвижимости» аналитики риелторской компании «Метриум».

В Вешняках можно купить апартаменты площадью 12 квадратных метров за 2,9 миллиона рублей. На втором месте в рейтинге оказалась студия площадью 11,8 квадратных метра в Нижегородском районе. Такой лот продается за 3,2 миллиона рублей. Замыкает тройку лидеров недвижимость в 16,7 «квадрата» в Коптево со стоимостью 3,3 миллиона рублей.

В первую пятерку вошли Головинский и Даниловский районы с лотами площадью 10,3 и 6,2 «квадрата», а также стоимостью 3,4 и 3,5 миллиона рублей соответственно. В топ-10 оказалось жилье, расположенное в Очаково-Матвеевское, Старое Крюково и Крюково.

Ранее назван столичный район с квартирами за 2,3 миллиона рублей.