Назван самый криминальный округ Москвы

Самый криминальный округ Москвы назвала в своем Telegram-канале столичная прокуратура. По состоянию на начало июня им стал Центральный административный округ.

По данным ведомства, в ЦАО за пять месяцев зарегистрировано 8617 преступлений. Это на 4,1 процента меньше, чем за тот же период прошлого года. На втором месте в рейтинге оказался Восточный административный округ (6657), а на третьем — Юго-восточный (6401). Закрыли пятерку Южный (5887) и Северо-восточный (5875) округа.

Всего с начала года уровень преступности в Москве по сравнению с прошлогодними показателями сократился на три процента, до 59066 случаев. По данным прокуратуры, 21113 из них было совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Самым распространенным преступлением остаются кражи — 24307 случаев. Из них 138 — квартирные, 235 — кражи автомобилей. На втором месте оказались мошенничества — 16185 случаев. Кроме того, зарегистрировано 719 случаев грабежей и 143 — разбоев. О количестве убийств не сообщается.

Ранее московский студент создал финансовую пирамиду и украл более 50 миллионов рублей. По данным следствия, студент начал заниматься мошенничеством летом 2020 года.