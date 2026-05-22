Назван средний срок поиска работы в Москве

Москвичам требуется около пяти месяцев, чтобы найти новую работу. Об этом свидетельствуют данные Мосстата, которые публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что в прошлом году безработные жители столицы и Подмосковья в среднем трудоустраивались за 4,7 месяца, но большинство — 38,6 процента — тратили на это до трех месяцев. Еще 17,2 процента граждан успевали найти работу меньше чем за месяц, тогда как 15 процентам потребовалось на это от трех до шести месяцев.

У 10,8 процента поиск занимал от шести до девяти месяцев, у 9,8 процента — от девяти месяцев до года, а у 8,6 процента — год и дольше.

Ранее стало известно, что в Москве средняя зарплата мастеров по кондиционерам составляет 170 тысяч рублей, но высококвалифицированные специалисты, а также те, кто работает на себя или занят в премиум-сегменте, могут зарабатывать до полумиллиона рублей в месяц.