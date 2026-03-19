Назван срок исчезновения сугробов в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве полностью сойдут сугробы. Его слова приводит РИА Новости.

«Снежный покров, высота которого в Москве составляет 28-30 сантиметров, за ближайшую пятидневку уменьшится до 19-20 сантиметров. За следующую неделю слой снега уменьшится с 10-15 сантиметров до 2-7 сантиметров, а в последние дни марта его в городе останется 0-2 сантиметра», — уточнил синоптик.

Ранее Тишковец допустил, что отопление в Москве могут отключить в апреле. Это произойдет после того, как в течение пяти суток среднесуточная температура будет стабильно превышать +8 градусов.