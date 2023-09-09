Названа дата окончания климатического лета в Москве

Дату окончания климатического лета в Москве назвал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, теплая погода продлится в столице до 14 сентября.

«С понедельника по среду с очень высокой вероятностью переменная облачность, без осадков, дневная температура 20-24 градуса, ночная — 6-11. В четверг еще тоже погода будет неплохая — 17-22 днем, ветер слабенький — августовская погода», — рассказал эксперт.

В конце недели ожидается кратковременный дождь и температура 15-20 градусов. После этого прогнозируется заметное похолодание, предупредил Вильфанд.

Ранее прогноз на предстоящую зиму в Москве дал синоптик Евгений Тишковец.