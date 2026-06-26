Названа дата возвращения 30-градусной жары в Москву

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву вернется жара. Об этом она сообщила в беседе с РИА Новости.

Позднякова назвала дату возвращения жары в столицу и заявила, что это произойдет в начале июля. «В конце первой пятидневки июля температура воздуха в Москве может подняться до плюс 28 - плюс 30 градусов», — уточнила она.

Ранее научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Железнова спрогнозировала пик летней жары в Москве. «В среднем самым теплым месяцем в году в Москве является июль. Поэтому статистически именно в этом месяце вероятность экстремально высоких температур наибольшая», — заявила она.