Названа причина смерти 40-летнего актера Янина

Причина смерти 40-летнего актера Алексея Янина, известного по сериалу «Фурцева. Легенда о Екатерине», была названа в Telegram-канале Mash.

Сообщается, что после перенесенного инсульта артист восемь лет жил с семьей в подмосковном частном доме. Янин не мог самостоятельно двигаться и есть, ухаживали за ним мать и отчим. Также его навещала супруга с сыном.

В пятницу, 1 сентября, актер почувствовал себя хуже, и его экстренно доставили в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. У Янина произошел судорожный припадок и приступ эпилепсии, спасти его не удалось, говорится в канале.

Ранее стало известно о смерти 40-летнего актера из сериала «Фурцева. Легенда о Екатерине».