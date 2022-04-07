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Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве

Названа самая высокооплачиваемая вакансия в Москве
Фото: Киселев Сергей / агентство «Москва»

Вакансия врача стоматолога-ортопеда стала самым высокооплачиваемым предложением в Москве в апреле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис SuperJob.

В одной из столичных клиник соискателю готовы платить 500 тысяч рублей в месяц. Кроме того, 300 тысяч рублей в месяц предлагают руководителю по управлению организационными изменениями. Также в списки самых востребованных и высокооплачиваемых специалистов входят программисты и разработчики.

Ранее в апреле сообщалось, что в Москве появилась вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей. Одно из столичных агентств недвижимости объявило о поиске специалиста по работе с клиентами, который ежемесячно будет получать от 200 до 550 тысяч рублей.

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